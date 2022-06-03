بعد غياب سنوات.. حنان الترك تعلن عودتها للجمهور(فيديو)

وظهرت الفنانة المصرية، في بث مباشر عبر صفحتها الرسيمة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، من داخل منزل تقيم فيه خارج مصر، وكشفت فيه تطورات حالتها الصحية، وكذلك أبدت استياءها من ظهور عدة صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تنتحل شخصيتها، معلنة عودتها للجمهور من خلال بوابة "يوتيوب".وحول محتوى القناة التي ستقدمه حنان الترك، كشفت أنه سيكون عبارة عن تواصل مباشر مع الجمهور من خلال خاصية "البث المباشر" للرد على كافة الاستفسارات، وكذلك المناقشات بعيدا عن الصفحات التي انتحلت شخصيتها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وتحدثت في السياسة والدين.

وخلال الفيديو أبدت حنان الترك انزعاجها واستياءها من المنتحلين شخصيتها، معلنة تنصلها من كافة التصريحات والتدوينات والآراء التي نسبت إليها من حسابات وهمية خلال الفترة السابقة، وتحدثت في موضوعات دينية متعلقة في الفتوى، وكذلك بعض الآراء في القضايا السياسية.

