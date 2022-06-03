انت الان تتابع خبر بعد قرار اوبك+.. كم سيبلغ انتاج العراق في شهر تموز؟ والان مع التفاصيل

وقرر التحالف تمديد مدة التعويض حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول 2022، على النحو المطلوب من قبل بعض الدول ذات الأداء الضعيف، على أن تُقدِّم هذه الدول خططها بحلول 17 يونيو/حزيران المقبل.

ومن المقرر عقد الاجتماع الوزاري المقبل لأوبك+ في 30 يونيو/حزيران 2022، بحسب ما جاء في بيان صحفي أصدره التحالف، واطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

حصص إنتاج النفط لشهر يوليو

سيرتفع إنتاج النفط في المملكة العربية السعودية، وروسيا، بمقدار 170 ألف برميل يوميًا في شهر يوليو/تموز، ليصل إلى 10.833 مليون برميل يوميًا، بموجب حصص الإنتاج الجديدة.

وسيبلغ إنتاج الجزائر -في الشهر المقبل- 1.039 مليون برميل يوميًا، بزيادة 16 ألف برميل يوميًا عن شهر يونيو/حزيران.

بينما سيرتفع إنتاج الإمارات بمقدار 52 ألف برميل يوميًا، ليصل إلى 3.127 مليون برميل يوميًا في شهر يوليو/تموز.

وسيبلغ إنتاج العراق 4.580 مليون برميل يوميًا في الشهر المقبل، بزيادة 71 ألف برميل يوميًا، بموجب بيان حصص إنتاج النفط، الذي اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

أوبك+ وزيادة الإنتاج

كانت دول تحالف أوبك+ قد التزمت -خلال الأشهر الماضية- بزيادة إنتاج النفط بمقدار 432 ألف برميل يوميًا.

إلّا أن التحالف قرر -في اجتماعه اليوم- تعديل الإنتاج الإجمالي المخطط لشهر سبتمبر/أيلول، وإعادة توزيع زيادة الإنتاج بالتساوي على مدى شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب 2022.

يأتي ذلك في الوقت الذي يواجه فيه التحالف دعوات متزايدة لزيادة الإنتاج، لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة، إلى جانب انخفاض إنتاج النفط الروسي، متأثرًا بالعقوبات المفروضة على موسكو في أعقاب غزوها لأوكرانيا.

إذ قد ينخفض إنتاج روسيا جراء العقوبات الغربية بما يصل إلى مليوني إلى 3 ملايين برميل يوميًا، وفقًا لمجموعة من تقديرات الصناعة.

وتراجع إنتاج النفط الروسي بنحو مليون برميل يوميًا، أقلّ من هدفها المحدد في أوبك+، عند 10.44 مليون برميل يوميًا، إذ بلغ إنتاج روسيا نحو 9.3 مليون برميل يوميًا في أبريل/نيسان.