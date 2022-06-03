صحيفة: السعودية ستسمح لشركات الطيران الإسرائيلية بالتحليق فوق مجالها الجوي

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – متابعة

قالت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، إن صفقة قادمة بشكل رسمي بين تل أبيب والرياض، قد تعلن تزامنا مع زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المنطقة.



وأوضحت الصحيفة أنه "من المقرر أن توافق "إسرائيل" على ترتيبات أمنية جديدة تسمح لمصر بنقل السيطرة على جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية، وهو الأمر الذي من المتوقع أن يعلنه الرئيس الأمريكي جو بايدن في رحلته إلى المنطقة في نهاية الشهر".

ولفتت إلى أنه "في المقابل ستسمح السعودية لشركات الطيران الإسرائيلية بالتحليق فوق مجالها الجوي".

وأكدت "جيروزاليم بوست" ما ورد في تقرير موقع "أكسيوس" بأن إدارة بايدن تسعى إلى إنجاز ما فشلت به إدارة سلفه دونالد ترامب، بإتمام اتفاق تطبيع بين السعودية والاحتلال الإسرائيلي.

وبرغم ذلك، استبعدت جيروزاليم بوست أن يكون هناك أي اجتماع سعودي - إسرائيلي بشكل علني خلال الفترة المقبلة، حتى لو تم الإعلان عن فتح المجال الجوي للمملكة أمام الطائرات القادمة من تل أبيب.