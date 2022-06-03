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انت الان تتابع خبر ابنة هيفا وهبي 'زعلانة': بصراحة أنا بلشت غار.. ما القصة؟ (صور) والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - نشرت زينب فياض ابنة الفنانة هيفا وهبي صورا ظهرت فيها مع ابنتيها رهف ودانييلا فواز عبر حسابها الخاص على "انستغرام".
ومازحت زينب متابعيها بقولها: "بصراحة أنا بلشت غار ما عم تدلعوني متل بناتي أبداً".
وأطلت فياض بفستان صيفي قصير من دون أكتاف، مطبّع بالورود الملونة.
وكانت دانييلا الابنة الصغرى لزينب قد لفتت الأنظار في الصور، وقد شبهها العديد من المتابعين بجدتها هيفا وهبي.