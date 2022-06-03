ابنة هيفا وهبي 'زعلانة': بصراحة أنا بلشت غار.. ما القصة؟ (صور)

وكانت دانييلا الابنة الصغرى لزينب قد لفتت الأنظار في الصور، وقد شبهها العديد من المتابعين بجدتها هيفا وهبي.

محمد يوسف

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