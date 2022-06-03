اخبار العالم / اخبار العراق

ابنة هيفا وهبي 'زعلانة': بصراحة أنا بلشت غار.. ما القصة؟ (صور)

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

انت الان تتابع خبر ابنة هيفا وهبي 'زعلانة': بصراحة أنا بلشت غار.. ما القصة؟ (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - نشرت زينب فياض ابنة الفنانة هيفا وهبي صورا ظهرت فيها مع ابنتيها رهف ودانييلا فواز عبر حسابها الخاص على "انستغرام".
ومازحت زينب متابعيها بقولها: "بصراحة أنا بلشت غار ما عم تدلعوني متل بناتي أبداً".

وأطلت فياض بفستان صيفي قصير من دون أكتاف، مطبّع بالورود الملونة.

وكانت دانييلا الابنة الصغرى لزينب قد لفتت الأنظار في الصور، وقد شبهها العديد من المتابعين بجدتها هيفا وهبي.


الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا