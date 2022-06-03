أسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية

وجاء سعر بيع المئة دولار بـ 148400 دينار عراقي، بينما جاء سعر شراء المئة دولار بـ 148300 دينار، وذلك في البورصة العراقية.

وتستقر أسعار صرف الدولار، على ما فوق الـ 147500 دينار، وتطرأ عليها تغيرات طفيفة تتسبب بانخفاض الأسعار أو ارتفاعها.

