انت الان تتابع خبر أسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365- بغداد
شهدت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، اليوم الجمعة، انخفاضاً طفيفاً في البورصة العراقية.
وجاء سعر بيع المئة دولار بـ 148400 دينار عراقي، بينما جاء سعر شراء المئة دولار بـ 148300 دينار، وذلك في البورصة العراقية.
وتستقر أسعار صرف الدولار، على ما فوق الـ 147500 دينار، وتطرأ عليها تغيرات طفيفة تتسبب بانخفاض الأسعار أو ارتفاعها.
وتستقر أسعار صرف الدولار، على ما فوق الـ 147500 دينار، وتطرأ عليها تغيرات طفيفة تتسبب بانخفاض الأسعار أو ارتفاعها.