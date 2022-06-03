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تفاصيل هزة أرضية ضربت محافظة عراقية

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بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365- بغداد
أعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الجمعة، تفاصيل هزة أرضية ضربت محافظة نينوى، في وقت متأخر من ليل يوم أمس الخميس.
وبين التقرير الذي ورد لـ الخليج 365، أن "الهزةالأرضية سجلت في تمام الساعة 11:27:18 مساء اليوم بالتوقيت المحلي وقد بلغت قوتها (3،5) درجة في ناحية زمار من محافظة نينوى".

وأضاف أنه "تم الشعور بها من قبل المواطنين في المنطقة وسنوافيكم في حال حدوث اية مستجدات اخرى".


ودعت الهيئة، المواطنين الى "أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والالتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي".

 

 

 


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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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