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العراق والولايات المتحدة يؤكدان استمرار التنسيق في مجال مكافحة الارهاب

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بغداد - ياسين صفوان - بحث رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي مع السفيرة الأمريكية، اليوم الخميس، تطوير العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية.
وقال المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ الخليج 365، ان " رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي استقبل السفيرة الأمريكية لدى العراق ألينا رومانوسكي بعد استلام اوراق اعتمادها".

واضاف ان " الجانبين اكدا على استمرار التعاون الأمني والتنسيق في مجال مكافحة الإرهاب".


واشار البيان الى ان "الكاظمي اوضح ان العراق يولي أهمية كبيرة لتطوير العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية"، مبينا: "رغبة الحكومة العراقية في التعاون والعمل من أجل ترسيخ الاستقرار الإقليمي والدولي".

ولفت البيان الى ان "السفيرة الأمريكية أكدت تطلع الولايات المتحدة الأمريكية إلى تعاون أوثق مع العراق في مختلف المجالات".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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