انت الان تتابع خبر الزاملي يحدد موعدا لإستضافة وزير التربية بشأن تسريب الاسئلة - عاجل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حاكم الزاملي، اليوم الخميس، إن وزير التربية سيتم استضافته في البرلمان يوم الأحد المقبل، بعد تسريب أسئلة امتحانات الثالث متوسط.