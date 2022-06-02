انت الان تتابع خبر الزاملي يحدد موعدا لإستضافة وزير التربية بشأن تسريب الاسئلة - عاجل والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حاكم الزاملي، اليوم الخميس، إن وزير التربية سيتم استضافته في البرلمان يوم الأحد المقبل، بعد تسريب أسئلة امتحانات الثالث متوسط.
وذكر الزاملي خلال ترأسه لجنة التربية النيابية، إن "يوم الأحد المقبل سيكون موعدا لاستضافة وزير التربية علي الدليمي بشأن تسريب الأسئلة".
واضاف أن "قطع خدمة الإنترنت ليس حلاً للحد من تسريب أسئلة الامتحانات".
واضاف أن "قطع خدمة الإنترنت ليس حلاً للحد من تسريب أسئلة الامتحانات".