انتشال جثة مجهولة الهوية من قناة الجيش شرقي بغداد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، انه "تم انتشال جثة شاب يبلغ من العمر ٣٠ عام مجهول الهوية ضمن منطقة صليخ سبع ابكار مشروع قناة الجيش بالتحديد".

واضاف ان "الجثة ليس عليها اثار تعذيب او اطلاق عيارات نارية"، موضحا انه "من المحتمل انه غرق اثناء السباحة من فترة طويلة".

