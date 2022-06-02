انتشال جثة مجهولة الهوية من قناة الجيش شرقي بغداد

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بغداد - ياسين صفوان - افاد مصدر امني، اليوم الخميس، بانتشال جثة مجهولة الهوية من مشروع قناة الجيش شرقي بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، انه "تم انتشال جثة شاب يبلغ من العمر ٣٠ عام مجهول الهوية ضمن منطقة صليخ سبع ابكار مشروع قناة الجيش بالتحديد".
واضاف ان "الجثة ليس عليها اثار تعذيب او اطلاق عيارات نارية"، موضحا انه "من المحتمل انه غرق اثناء السباحة من فترة طويلة".
واضاف ان "الجثة ليس عليها اثار تعذيب او اطلاق عيارات نارية"، موضحا انه "من المحتمل انه غرق اثناء السباحة من فترة طويلة".