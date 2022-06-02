مجلس التعاون الخليجي يرحب بتمديد الهدنة في اليمن

وقال الحجرف في بيان نشره مجلس التعاون أن "الاتفاق على تمديد الهدنة "يعكس الأهمية التي يوليها المجتمع الدولي للأزمة اليمنية".

وثمن جهود المبعوث الأممي وقيادة التحالف العربي لدعم الشرعية وكافة الأطراف في تمديد الهدنة، قائلا إنها "تعمل على استمرار تهيئة الأجواء للأطراف اليمنية لبدء العملية السياسية والوصول إلى سلام شامل يحقق الأمن والاستقرار في ربوع اليمن".



وقد أعلن المبعوث الأممي الخاص لليمن هانس غروندبرغ، اليوم، الاتفاق على تمديد الهدنة الحالية لشهرين. وقال غروندبرغ في بيان نشره مكتبه، إن أطراف النزاع استجابت "بشكل إيجابي" إلى اقتراح الأمم المتحدة لتجديد الهدنة السارية، حيث تدخل الهدنة المجددة حيز التنفيذ عند انتهاء الهدنة الحالية اليوم في السابعة مساء بتوقيت اليمن.

وأوضح أنه جرى تمديد الهدنة وفق نفس أحكام الاتفاقية الأصلية التي دخلت حيز التنفيذ في الثاني من أبريل نيسان الماضي. وقال غروندبرغ "شهد اليمنيون الفوائد الملموسة للهدنة خلال الشهرين الماضيين".

