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امنية صلاح المستحيلة لن تتحقق

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بغداد - ياسين صفوان -

2022-06-02 | 14:28

امنية صلاح المستحيلة لن تتحقق

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اعلن نجم المصري محمد صلاح، اليوم الخميس، عن أمنيته المستحيلة عقب الخسارة أمام (1-0) في نهائي .
وقال صلاح عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام": "إن تقديري من قبل الجماهير والصحفيين الرياضيين في نفس الموسم هو شيء مميز لن أنساه أبدا".

واضاف: "لكن كرة القدم لا تدار بهذه الطريقة"، موضحا: "لا يمكنني التعبير بالكلمات عن مدى رغبتنا في إعادة كأس دوري الأبطال إلى ليفربول، ولكن في النهاية لم نتمكن من ذلك".


وختم صلاح: "لا أستطيع أن أشكر الجماهير بما يكفي لدعمهم، لقد كان موسما طويلا جدا، ولكن أتمنى بداخلي أن يبدأ الموسم الجديد غدا".

وفاز صلاح بجائزتي أفضل لاعب في البريميرليغ من رابطة نقاد كرة القدم في إنجلترا وتصويت الجماهير، بجانب حصوله على جائزتي هداف البريميرليغ وأفضل صانع أهداف.

سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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