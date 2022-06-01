صالح وبلاسخارت يشددان على الحوار للخروج من الانسداد

بغداد - ياسين صفوان - شدد رئيس الجمهورية، برهم صالح، اليوم الأربعاء، على دعم مسار الحوار والتلاقي للخروج من الانسداد السياسي الراهن.

وقال مكتب صالح في بيان ورد لـ الخليج 365، إن الأخير "استقبل الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت، لبحث مجمل التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية في البلد، حيث تم التأكيد على ضرورة تعزيز الاستقرار الأمني وملاحقة فلول الإرهاب التي تسعى لزعزعة أمن واستقرار المواطنين في بعض المناطق والقصبات".



كما تم التأكيد، وفق البيان، على "أهمية دعم مسار الحوار والتلاقي للخروج من الانسداد السياسي الراهن، والأخذ بالاعتبار التحديات الجمّة التي تواجه البلد والتي تستدعي رصّ الصف الوطني ومعالجة المسائل العالقة بروح المسؤولية والشروع في تلبية الاستحقاقات الوطنية وبما يرقى وتطلعات العراقيين".

