نحافة ملحوظة ورقصة سالسا …أحدث ظهور لمي نور الشريف!

بغداد - ياسين صفوان - بفستان أصفر بسيط، استعرضت الفنانة المصرية مي نور الشريف جمالها في زفاف زميلتها دنيا عبد العزيز الذي أقيم يوم الجمعة الماضي وذلك بعد غياب طويل عن الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.





وما أن نشرت الصورة حتى انهالت عليها التعليقات التي أثنت على جمال نجمتهم. لكنّ أكثر ما لفت نظر المعجبين هو أنها فقدت الكثير من الوزن. وشاركت الشريف متابعيها عبر تطبيق "انستغرام" صورة لإطلالتها شاكرةً مصمم فستانها من خلال التعليق عليها بالقول: " ميزة كبيرة إن الديزاينر يكون صاحبك .. عمرو مش عارفة أشكرك أزاي علي الذوق الحلو .. وعارفة إني جننتك ” .وما أن نشرت الصورة حتى انهالت عليها التعليقات التي أثنت على جمال نجمتهم. لكنّ أكثر ما لفت نظر المعجبين هو أنها فقدت الكثير من الوزن. ولم تخلُ التعليقات من آراء أهل الفن فكتبت لها الفنانة سوسن بدر: "مشمشة القمراية" فيما العروس دنيا عبد العزيز وصفتها بـ"البونبوناية".

وفي سياق متّصل لفتت ابنة الممثل الكبير الراحل نور الشريف والنجمة بوسي الأنظار و هي ترقص السالسا برفقة مدرب الرقص خالد تيجانا، وتفاعل معجبوها مع خفتها ورشاقتها الواضحتين.

وتجدر الإشارة إلى أن علاقة صداقة تجمع بين الشريف وعبد العزيز التي تزوجت بالمهندس المعماري مصطفي كامل، في احتفال بمدينة نويبع جنوبي سيناء، بحضور عدد كبير من الأهل والأصدقاء. مع الإشارة إلى أنها عقدت قرانها عقد قرانها قبل شهر رمضان الماضي، وحضره عدد كبير من الفنانين.

وبالعودة إلى مي نور الشريف، جدير بالذكر أنها تغيبت عن موسم دراما رمضان الماضي، وكان آخر أعمالها مسلسل «اللهم إني صايم»، عام 2017 مع الفنان مصطفي شعبان.