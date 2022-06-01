قمة القوة الجوية وزاخو تتصدر مواجهات جولة الدوري العراقي

مواجهة افتتاح الجولة ستجمع القاسم مع ضيفه أربيل والتي ستقام في ملعب الكفل الأولمبي بمدينة بابل، ويحاول فيها أصحاب الأرض تحقيق الانتصار والابتعاد عن مراكز الخطر، فيما يسعى أربيل للعودة بنقاط الفوز وضمان البقاء في المناطق الدافئة.ويعود سامراء الذي هبط رسميا وبشكل مبكر إلى دوري الدرجة الأولى، لخوض مبارياته في ملعبه بعد اكتمال مدة عقوبة الحرمان التي طالت جماهيره لأسباب انضباطية، ويستضيف الكهرباء في مواجهة صعبة ، نظرا للمستويات المتميزة التي يقدما البرتقالي بقيادة مدربه الشاب لؤي صلاح.

ويحل نفط ميسان ضيفا على وصيف الترتيب الطلبة ، في مباراة صعبة للضيوف الذين يحاولون تصحيح المسار بعد سلسلة من النتائج المتواضعة، فيما يرفع الطلبة شعار الفوز لتعزيز موقعه والاستمرار في عروضه القوية.



ويتطلع الميناء إلى مباغتة حامل اللقب الشرطة، بتحقيق الانتصار الثاني تواليا، وكسب أهم 3 نقاط له في الموسم الحالي رغم صعوبة المواجهة أمام البطل الذي يسعى للتعويض بعد خسارتين متتاليتين إثر غياب الحافز لدى نجومه بعد حسم اللقب مبكرا.