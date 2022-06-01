أمين بغداد يعلن المباشرة بالمرحلة الثانية لمشروع الحزام الأخضر لتقليل التأثيرات المناخية

ونقل بيان للامانة عن كاظم قوله، إن "الندوة التي اقامتها الجامعة التكنولوجية بالتعاون مع منظمة اليونسيف حول تأثير التغير المناخي يعد موضوعاً مهماً ويمثل تحدياً كبيراً لجميع القطاعات والمؤسسات الخدمية ومنها امانة بغداد".واضاف ان "هناك مساهمات لامانة بغداد في هذا القطاع من خلال تفعيل مشروع الحزام الاخضر اضافة الى المشاريع الاخرى التي تسهم بتقليل التأثير المناخي على العاصمة بغداد".

واشار الى ان " امانة بغداد جادة في اعداد حلول عديدة لتقليل التغيرات المناخية وآخرها العواصف الترابية التي اجتاحت بغداد ومدن العراق من خلال مشاريع مهمة في قطاعي النظافة والصرف الصحي وكذلك حملات للزراعة والتشجير في عموم مدينة بغداد".

