انت الان تتابع خبر رسمياً.. مانشستر يونايتد يعلن رحيل بول بوغبا عن الفريق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وعاد لاعب منتخب فرنسا إلى صفوف يونايتد قادما من يوفنتوس في 2016 وسط تطلعات ضخمة لكنه أخفق في تقديم مستويات ثابتة في أولد ترافورد.

وقال مانشستر يونايتد في بيان رسمي، يوم الأربعاء ”الجميع في النادي يرغب بأن يبارك لبول بوغبا على مسيرته الناجحة، ونشكره على جميع مساهماته في مانشستر يونايتد ونتمنى له كل التوفيق والخير في رحلته الرائعة“.



وكانت صحيفة ”لاغازيتا ديلو سبورت“ الإيطالية أشارت إلى أن بوغبا سوف يعود بالفعل إلى يوفنتوس، إذ ينتهي تعاقده مع مانشستر يونايتد في الـ30 من يونيو المقبل، وانضم بوغبا إلى يوفنتوس للمرة الأولى فى 2012 في صفقة انتقال حر، بعد نهاية تعاقده مع مانشستر يونايتد، عندما كان لا يزال يلعب مع مانشستر يونايتد تحت 21 عامًا وقدم 4 سنوات مميزة جدا مع النادي الإيطالي.

وكان باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي يريدان التعاقد مع بوغبا، لكن شبكة ”راديو مونت كارلو“ الفرنسية، قالت إن الدولي الفرنسي مقتنع بمشروع يوفنتوس، خاصة مع تواجد المدرب الإيطالي ماسيميليانو أليغري على مقاعد البدلاء.



ولعب بوغبا 83 مباراة تحت قيادة أليغري في يوفنتوس، سجل فيها 20 هدفا وصنع 24.

وشارك بوغبا فى 27 مباراة الموسم الحالي مع مانشستر يونايتد، سجل فيها هدفا وحيدا وصنع 9، علما بأنه شارك مع الفريق في 233 مباراة بشكل عام، سجل خلالها 39 هدفا، وقدم 51 تمريرة حاسمة، أما مع يوفنتوس فسجل بوغبا 34 هدفا وصنع 40 في 178 مباراة.

وحصد بوغبا 3 ألقاب فقط مع مانشستر يونايتد بواقع لقبين في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، ولقب في الدوري الأوروبي، في حين نال مع يوفنتوس 4 ألقاب في الدوري الإيطالي، ولقبين في كل من كأس إيطاليا وكأس السوبر الإيطالي.