انت الان تتابع خبر السومرية تفتح ملف الكهرباء: ميزانيات دول لم تعالج المشكلة.. والصيف 'يفاقم' المعاناة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ويبقى المواطن أكبر المتضريين من أزمة الكهرباء التي بقيت مستمرة منذ سنوات، في وقت يعيش العراقيون صيّفاً لاهباً كل عام، حيث مرّ صيف 2021 صعباً على العراقيين، إذ شهدت البلاد كذلك انقطاعاً متكرراً للكهرباء، وتظاهرات لا سيما في جنوب البلاد، فما حال العراقيين في صيف 2022!؟ويوم أمس، أعلنت وزارة الكهرباء تقليص عدد ساعات إمداد المواطنين بالتيار الكهربائي، على خلفية تخفيض إيران كمية الغاز المورد إلى العراق، والضروري لتوليد الكهرباء.

وعلى الرغم من أنه بلد غني بالنفط، يعاني العراق من أزمة في الطاقة والكهرباء، تتفاقم عادةً في موسم الصيف الذي تلامس فيه الحرارة الـ52 درجة مئوية أحياناً. ويعتمد البلد الذي تدهورت بنيته التحتية بسبب "الفساد" على إيران لتأمين ثلث احتياجاته من الغاز!.



ولكن توفير إيران ثلث احتياجات العراق من الكهرباء، أيضا لا يحل المشكلة، فعندما خفضت إيران إمدادات الغاز من 50 مليون قدم مكعبة إلى 8.5 مليون قدم مكعبة إلى العراق بسبب عدم تسديد الفواتير، عانى وسط وجنوب العراق من انقطاعات كبيرة في الكهرباء.

وما زالت الحكومة العراقية لا تستطيع تزويد البلاد بالكهرباء على مدار الساعة حيث شهدت الأعوام الـ19 الماضية ضعفا أكبر بسبب الفساد الشديد والإهمال الجسيم.

وأدى هذا الإهمال والفساد إلى جعل العراق أكثر اعتمادا على إيران للحصول على الغاز الطبيعي ما يعني كهرباء أكثر تكلفة، وبحسب الارقام الرسمية، فإن العراق يدفع لإيران 8 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية مقابل الغاز الإيراني، وبالمقارنة، تشير التقديرات إلى أن إنتاج الغاز الطبيعي العراقي سيكلف الحكومة أقل من 2 دولار.

وفي عام 2017 وحده، أحرق العراق أكثر من 600 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي، ما جعله في المرتبة الثانية بعد روسيا. وكلما زاد إنتاج العراق من النفط، زاد الغاز الذي يحرقه حتما. وإذا قام العراق بتسخير الغاز الطبيعي المنبعث من آباره النفطية بدلا من إهداره بهذه الطريقة، فيمكنه تخفيف بعض مشاكل الكهرباء المحلية.