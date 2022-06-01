لجان نيابية تستضيف مسؤولين لمناقشة عدد من القضايا

وذكرت الدائرة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "لجنة الاوقاف والعشائر النيابية استاضفت رئيس ديوان الوقف الشيعي للاطلاع على عمل ديوان الوقف".

وأضاف البيان، أن "الثقافة النيابية استضافت وزير الثقافة، لمناقشة قانون الوزارة".



وأشار إلى أن "لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية استضافت الكادر المتقدم في وزارة النفط للإطلاع على عمل الوزارة وتشكيلاتها".

ولفت البيان إلى أن "لجنة النزاهة النيابية استضافت رئيس ديوان الرقابة المالية رافل ياسين خضير، للاطلاع على آلية عمل الديوان والمعوقات التي تواجه عمله وتعديل قانون الديوان".

