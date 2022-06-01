انت الان تتابع خبر الزاملي يترأس اجتماعاً للصحة النيابية لمناقشة إمكانية تعيين خريجي المهن الصحية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365- بغداد

ترأس النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حاكم الزاملي، اليوم الأربعاء، اجتماعاً للجنة الصحة النيابية، لمناقشة إمكانية تعيين خريجي المهن الصحية والطبية للعام 2020 – 2021.

