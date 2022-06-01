معدل درجات الحرارة يرتفع.. تقرير جوي عن طقس العراق لثلاثة أيام مقبلة

ووفق التقرير الذي اطلعت عليه الخليج 365، فإن "الارتفاع بدرجات الحرارة سيكون ابتداءً من يوم غد الخميس، ليكون الطقس صحواً وحاراً بسبب تأثر البلاد بامتداد المنخفض الجوي الموسمي الحراري".

ويظهر التقرير، وصول درجات الحرارة إلى 48 درجة مئوية في المنطقة الجنوبية، و47 في المنطقة الوسطى، و43 في المنطقة الشمالية.



أدناه التقرير كاملاً: