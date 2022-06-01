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انت الان تتابع خبر معدل درجات الحرارة يرتفع.. تقرير جوي عن طقس العراق لثلاثة أيام مقبلة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365- بغداد
أصدرت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الأربعاء، تقريراً جوياً عن حالة الطقس في العراق، ليوم غد الخميس، ويومي الجمعة والسبت.
ووفق التقرير الذي اطلعت عليه الخليج 365، فإن "الارتفاع بدرجات الحرارة سيكون ابتداءً من يوم غد الخميس، ليكون الطقس صحواً وحاراً بسبب تأثر البلاد بامتداد المنخفض الجوي الموسمي الحراري".
ويظهر التقرير، وصول درجات الحرارة إلى 48 درجة مئوية في المنطقة الجنوبية، و47 في المنطقة الوسطى، و43 في المنطقة الشمالية.
أدناه التقرير كاملاً:
ويظهر التقرير، وصول درجات الحرارة إلى 48 درجة مئوية في المنطقة الجنوبية، و47 في المنطقة الوسطى، و43 في المنطقة الشمالية.
أدناه التقرير كاملاً: