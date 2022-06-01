بايدن: لا نبحث عن حرب مع روسيا إلا في هذه الحالة

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365- متابعة

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن الولايات المتحدة لا تبحث عن حرب بين حلف شمال الأطلسي "الناتو " وروسيا.



وأضاف بايدن لصحيفة نيويورك تايمز: "نحن لا نبحث عن حرب بين الناتو وروسيا..إذا لم تتعرض الولايات المتحدة أو حلفاؤها لهجوم، فلن تشارك واشنطن بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا، سواء بإرسال قوات أمريكية للقتال في أوكرانيا أو بمهاجمة القوات الروسية".



وأشار بايدن إلى أن "الولايات المتحدة لا تشجع أوكرانيا باستهداف مناطق خارج حدودها".

