السامرائي يؤكد ضرورة استمرار التفاهمات وحسم تشكيل الحكومة

بغداد - ياسين صفوان - أكد رئيس تحالف عزم مثنى السامرائي، الثلاثاء، ضرورة استمرار التفاهمات السياسية وحسم تشكيل الحكومة بأسرع وقت.

وقال مكتب السامرائي في بيان، إن "وفد تحالف العزم برئاسة مثنى عبد الصمد السامرائي زار رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الثلاثاء، وبحضور عدد من قيادات الاطار التنسيقي، لبحث مستجدات المشهد السياسي وضرورة التعاون المشترك بين الاطراف والقوى السياسية كافة".

وشدد الجانبان وفقاً للبيان على "اهمية التنسيق المشترك لفتح باب الحوار بهدف انهاء حالة الركود السياسي مع الاخذ بنظر الاعتبار الاستحقاقات الانتخابية للوصول إلى حل يرضي كل الاطراف".

ونقل البيان عن السامرائي تأكيده "ضرورة استمرار التفاهمات السياسية وحسم تشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن لانهاء حالة الانسداد السياسي التي تشهدها البلاد".