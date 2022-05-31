لم يعلن عنه في الذمة المالية.. وزير عراقي يغلق حساباً مصرفياً في لندن

وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "أحد وزراء حكومة مصطفى الكاظمي زار لندن في بداية شهر أيار الحالي؛ لغلق حساب مصرفي لم يسبق ان اعلن عنه في براءة ذمته المالية لسنة 2021 وحتى قبل استئزاره".

وأشار إلى أن الوزير "قام بتحويل مبلغ الى احدى الشركات التي يترأسها احد اقربائه حامل الجنسية الهولندية".



وتابع المصدر، أن "الوزير المقصود متهم ايضاً بإخفاء حساب مصرفي في إحدى دول جوار العراق"، مشيراً إلى أن "مصادر في هيئة النزاهة تعكف على مراجعة تفاصيل ابراء الوزير لسنة 2021 للتأكد من صحة المعلومات".

وسوف تكشف وكالة السومرية، المزيد من التفاصيل حال توفرها.

وفي وقت سابق، أشارت مصادر سياسية مطلعة، لـ الخليج 365، إلى قيام وزير عراقي بالسفر إلى الأردن من أجل إلغاء حساب مصرفي. بعد ذلك، كشفت السومرية، صورة للحساب المصرفي في البنك الأردني الكويتي لوزير النقل ناصر حسين بندر.

