الارشيف / اخبار العالم / اخبار العراق

الذهب الاسود يسجل ارتفاعا جديدا بالاسعار

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر الذهب الاسود يسجل ارتفاعا جديدا بالاسعار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - تواصل أسعار النفط ارتفاعها، اليوم الثلاثاء، حيث سجلت أسعار الذهب الأسود خلال التعاملات فوق مستوى 124 دولارا للبرميل، وذلك للمرة الأولى في نحو شهرين.
وذكرت وكالة " بلومبرغ" ان "العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" ارتفعت بنسبة 2.84% إلى 118.34 دولار للبرميل".

واضافت ان "العقود الآجلة لخام "برنت" العالمي صعدت بنسبة 1.80% إلى 124.01 دولار للبرميل".


ويأتي ارتفاع أسعار النفط، بعد خطوة أوروبية لحظر النفط الروسي، وأمس الاثنين اتفق زعماء الاتحاد الأوروبي من حيث المبدأ على حظر 90% من واردات النفط الروسي بحلول نهاية العام الجاري.
الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا