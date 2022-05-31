الاتصالات تحسم الجدل بشأن قطع الانترنت خلال الامتحانات

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، إنها "تنفي ما تناولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الالكترونية بخصوص قطع الانترنت في عموم العراق خلال فترة الامتحانات للصفوف المنتهية".

وأشارت إلى أن "الخبر عار عن الصحة"، مشددة على "ضرورة توخي الحذر والدقة وعدم نشر الاخبار الكاذبة التي تسيء للوزارة وتظلل الرأي العام".

