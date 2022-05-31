انت الان تتابع خبر الاتصالات تحسم الجدل بشأن قطع الانترنت خلال الامتحانات والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - حسمت وزارة الاتصالات، اليوم الثلاثاء، الجدل الدائر حول أنباء قطع خدمة الانترنت في عموم العراق، خلال فترة الامتحانات للصفوف المنتهية.
وقالت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، إنها "تنفي ما تناولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الالكترونية بخصوص قطع الانترنت في عموم العراق خلال فترة الامتحانات للصفوف المنتهية".
وأشارت إلى أن "الخبر عار عن الصحة"، مشددة على "ضرورة توخي الحذر والدقة وعدم نشر الاخبار الكاذبة التي تسيء للوزارة وتظلل الرأي العام".
وأشارت إلى أن "الخبر عار عن الصحة"، مشددة على "ضرورة توخي الحذر والدقة وعدم نشر الاخبار الكاذبة التي تسيء للوزارة وتظلل الرأي العام".