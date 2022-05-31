'يويفا' يخذل صلاح مجددا

وقال الحساب الرسمي لدوري أبطال أوروبا على "تويتر"، إن "اللجنة الفنية في الاتحاد الأوروبي اختارت فريق الموسم بدوري الأبطال 2021-22".

وشهدت اختيارات الـ"يويفا" غياب صلاح، رغم احتلاله المركز الرابع في قائمة هدافي المسابقة برصيد 8 أهداف، وقيادته فريقه للمباراة النهائية التي خسرها أمام ريال مدريد بهدف دون رد.



وجاءت التشكيلة المثالية لدوري الأبطال كالآتي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا (ريال مدريد).

الدفاع: ألكسندر أرنولد (ليفربول) - أنطونيو روديغر (تشيلسي) - فيرجيل فان دايك (ليفربول) - أندري روبرتسون (ليفربول).

الوسط: فابينيو (ليفربول) - لوكا مودريتش (ريال مدريد) - كيفين دي بروين (مانشستر سيتي).

الهجوم: كيليان مبابي (باريس سان جيرمان) - كريم بنزيما (ريال مدريد) - فينيسيوس جونيور (ريال مدريد).

ويشكل استبعاد صلاح من التشكيلة المثالية لدوري أبطال أوروبا، انتكاسة أخرى للاعب المصري هذا العام، الذي خسر فيه نهائي دوري أبطال أوروبا ولقب الدوري الإنجليزي مع ليفربول، كما خسر نهائي كأس أمم إفريقيا مع منتخب بلاده مصر وفشل أيضا قي قيادته لنهائيات مونديال "قطر 2022".



ويمكن اعتبار استبعاد صلاح من التشكيلة المثالية لدوري الأبطال، إشارة قوية من الـ"يويفا"، على أن النجم المصري لن يكون ضمن قائمة أبرز المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا هذا العام.