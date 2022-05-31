مصدر برلماني يوضح بشأن دخول المحاضرين للبرلمان

وقال مصدر برلماني لـ الخليج 365، إن "تظاهرة كانت للمحاضرين المجانيين خارج المنطقة الخضراء وسط بغداد، ثم توجه إليهم عدد من النواب واتوا بممثلين عنهم للقاء النائب الأول للرئيس، حاكم الزاملي".

وبين، أن "الزاملي عقد لقاء مع المتظاهرين واستمع لمطالبهم المتمثلة بإدراجهم ضمن قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية".

