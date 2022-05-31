حادث 'مأساوي' في المثنى.. 7 مصابين بحالة خطرة (صور)

وقالت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "مركبة نوع (جي ام سي) سوداء اللون، انقلبت عدة مرات جراء انفجار الإطار الخلفي الأيسر وعدم السيطرة عليها من قبل السائق؛ وذلك بسبب السرعة الشديدة وعدم توفر شروط المتانة والأمان في العجلة".وبينت، أن "الحادث أسفر عن وقوع سبع إصابات بحالة خطرة".