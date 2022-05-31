- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
انت الان تتابع خبر حادث 'مأساوي' في المثنى.. 7 مصابين بحالة خطرة (صور) والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الثلاثاء، عن إصابة 7 أشخاص بـ"حالة خطرة"؛ جراء حادث سير، في محافظة المثنى.
وقالت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "مركبة نوع (جي ام سي) سوداء اللون، انقلبت عدة مرات جراء انفجار الإطار الخلفي الأيسر وعدم السيطرة عليها من قبل السائق؛ وذلك بسبب السرعة الشديدة وعدم توفر شروط المتانة والأمان في العجلة".
وبينت، أن "الحادث أسفر عن وقوع سبع إصابات بحالة خطرة".
وبينت، أن "الحادث أسفر عن وقوع سبع إصابات بحالة خطرة".