حريق هائل في شركة كيماويات في الولايات المتحدة الامريكية

وذكرت وكالة "فوكس نيوز" الامريكية، ان "الحريق والدخان كانا شديدين لدرجة أنه تم إجلاء الأشخاص الذين يعيشون في الأحياء المجاورة، إذ تمت رؤية دخان أسود كثيف يتصاعد من المبنى على بعد أميال".

واضافت انه "سمع أصوات انفجارات قادمة من المبنى بسبب احتراق خزانات البروبان والمواد الكيميائية الأخرى داخل كلية Nox-Crete الواقعة في شارع 20 الجنوبي".



واوضحت الوكالة ان "الحريق بدأ فى حوالى الساعة 7 مساء، بالتوقيت المحلي، ومن غير الواضح سبب اندلاعه".

وافاد مسؤولون بإدارة إطفاء أوماها أن "جدران المبنى بدأت في الانهيار، في حين أنه وحتى الآن، لم ترد أنباء عن وقوع إصابات، وليس من الواضح ما إذا كان أي شخص في المبنى عندما بدأ الحريق".

وقالت إدارة إطفاء أوماها إن "المساعدة كانت متاحة للسكان الذين أجبروا على الإخلاء بسبب الحريق الكبير، وكتبت: "كل ما أوصينا بالإخلاء ، فتحنا مركز كولومبوس المجتمعي في 1523 جنوب شارع 24..إذا كنت بحاجة إلى مكان لإيواء ، فالرجاء الذهاب إلى هناك، وسيكون لدينا أيضًا الصليب الأحمر لمساعدتك".

