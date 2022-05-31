توضيح بشأن اعتداء منتسب امني على 'مخمور' في بغداد

وقالت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "مديرية النجدة تعرب عن اسفها نتيجة التصرف الغير مبرر قانوناً الذي صدر عن بعض منتسبي وزارة الدخلية".

واوضحت أن "المنتسبين الذين ظهروا في مقطع الفيديو والذين قاموا بالاعتداء على الشخص المخمور ليسو من منتسبي المديرية".



كما دعت المديرية "كافة المنتسبين بأن يكون التعامل مع الحالات المشابهه وفق الطرق والاساليب المسموح بها قانوناً".