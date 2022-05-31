انت الان تتابع خبر بغداد ولندن تبحثان قضايا البريطانيين المعروضة امام المحاكم العراقية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، اليوم الثلاثاء، مع السفير البريطاني في العراق، قضايا المواطنين البريطانيين المعروضة امام المحاكم العراقية.
وقال المكتب الإعلامي للقضاء في بيان ورد لـ الخليج 365، إن زيدان "أستقبل السفير البريطاني في العراق مارك برايسون".
وأشار البيان، إلى أن اللقاء "بحث متابعة قضايا المواطنين البريطانيين المعروضة امام المحاكم العراقية".
وأشار البيان، إلى أن اللقاء "بحث متابعة قضايا المواطنين البريطانيين المعروضة امام المحاكم العراقية".