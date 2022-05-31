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بغداد ولندن تبحثان قضايا البريطانيين المعروضة امام المحاكم العراقية

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بغداد - ياسين صفوان - بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، اليوم الثلاثاء، مع السفير البريطاني في العراق، قضايا المواطنين البريطانيين المعروضة امام المحاكم العراقية.
وقال المكتب الإعلامي للقضاء في بيان ورد لـ الخليج 365، إن زيدان "أستقبل السفير البريطاني في العراق مارك برايسون".

وأشار البيان، إلى أن اللقاء "بحث متابعة قضايا المواطنين البريطانيين المعروضة امام المحاكم العراقية".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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