بغداد ولندن تبحثان قضايا البريطانيين المعروضة امام المحاكم العراقية

وقال المكتب الإعلامي للقضاء في بيان ورد لـ الخليج 365، إن زيدان "أستقبل السفير البريطاني في العراق مارك برايسون".

وأشار البيان، إلى أن اللقاء "بحث متابعة قضايا المواطنين البريطانيين المعروضة امام المحاكم العراقية".

