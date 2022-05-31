انت الان تتابع خبر النزاهة النيابية: ملف النفط وعقود التراخيص سيكون من أولويات عملنا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الربيعي في حديث للسومرية نيوز، ان "كل ما يطرح اليوم من ملفات الفساد فهي حتى اللحظة تعتبر شبهات وحالات هدر بالمال العام ويجري التحقيق الاولي وجمع الادلة والوثائق وهنالك تفاهم وانسجام داخل لجنة النزاهة على اخذ الملفات بشكل جماعي فضلا عن الملفات الخاصة بكل عضو في البرلمان واللجنة"، مبينا أن "ملف النفط بصورة عامة والتراخيص النفطية بصورة خاصة هي ملفات شائكة وفيها مصاريف كبيرة جدا وتستهلك قدر كبير من الموازنة الاتحادية وبحسب ما ذكر وزير المالية فإنها في عام 2021 تجاوزت أكثر من سبعة تريليون دينار".



واضاف الربيعي، انه "مع وجود الكلام الكثير والملفات والشبهات فإنه بالتأكيد سيكون أول الملفات التي يتم العمل عليها في لجنة النزاهة هو ملف النفط وعقود التراخيص وغيرها من الامور المتعلقة بهذا المجال".