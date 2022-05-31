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المالية النيابية تبدأ بقراءة ومناقشة تقرير مقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي

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بغداد - ياسين صفوان - اعلنت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، البدء بقراءة ومناقشة تقرير مقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي.
وذكرت الدائرة في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "اللجنة المالية النيابية بدأت بقراءة ومناقشة تقرير مقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي".

وعقد مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، جلسته برئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي.


وذكرت الدائرة الاعلامية للمجلس ان "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي افتتح جلسة مجلس النواب بحضور 250 نائباً".
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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