9 لجان نيابية تجتمع داخل قبة البرلمان.. هذا ما ناقشته

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – بغداد

عقدت اللجان النيابية، اليوم الثلاثاء، اجتماعات لمناقشة عدداً من الملفات مع الجهات المختصة.

وقالت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "لجنة الثقافة والسياحة والآثار والاعلام النيابية عقدت اجتماعا لمناقشة عدد من مقترحات القوانين وقررت استضافة وزير الثقافة".

واضافت الدائرة ان "لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة النيابية عقدت اجتماعاً لمناقشة تحسين مفردات البطاقة التموينية وانسيابية وصولها للمواطنين".

وتابعت ان "لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية استضافت مدير عام شركة تسويق النفط (سومو) للإطلاع على عمل الشركة".

واستضافت لجنة الاوقاف والعشائر النيابية، رئيس ديوان اوقاف المسيحيين والايزيديين والصابئة المندائيين، وفقا للبيان.

وبحسب البيان، فأن لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية ناقشت مشروع قانون التعديل الثالث لتنفيذ مشاريع الري رقم ٣٨ لسنة ١٩٧١".

وبينت ان "لجنة العمل ومنظمات المجتمع المدني النيابيه تدرس مقترح تعديل قانون المنظمات غير الحكومية".

بينما ناقشت لجنة التخطيط الاستراتيجي والخدمة الاتحادية النيابية، اعادة تفعيل الوحدة الاستشارية الخارجية مع جامعة بغداد والمستنصرية وجامعة النهرين، بحسب البيان.

وأردفت ان "لجنة الامن والدفاع النيابية عقدت اجتماع لمناقشة نظامها الداخلي ومقترح قانون خدمة العلم".