انت الان تتابع خبر الانشقاقات... مشكلة تؤخر حسم تشكيل الحكومة‎‎ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - قضية الانسحابات والانشقاقات التي حصلت في بعض القوى والكتل السياسية اضافة الى الخلافات بين المكون الواحد, أثارت حفيظة الكثيرين الذين يعتبرون الامر حجر عثرة بطريق تشكيل الحكومة.

علامات استفهام عديدة تثيرها قضية الانسحابات والانشقاقات التي تحصل داخل بعض القوى والكتل السياسية, اسبابها تعزى الى امور عدة لعل ابرزها ما يتعلق بصراع المناصب الذي قد يخلق بطبيعة الحال انقسامات اضافية ستضعف من شكل المشهد السياسي الذي يعاني من أزمة تشكيل الحكومة.

ويرى البعض أن استمرار الخلافات داخل المكونات يعيق التوصل الى رؤية موحدة لخلق الاستقرار السياسي, إذ أنه لابد من وجود مشروع ينظم الكتل السياسية والاحزاب لتفادي حصول الانشقاقات والتصدعات في أركانها .

ومن بين اسباب حصول هذه الانشقاقات, غياب الديمقراطية والتفرد بالقرار وتقاسم المناصب, وهي بمجملها تعتبر خطوات غير موفقة أعطت انطباعات ورسائل سلبية للأوساط الشعبية التي بلغت اليأس من مجريات السياسة في العراق.