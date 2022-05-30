اصطدام سفينتي شحن في بحر مرمرة بتركيا

وذكرت القناة التلفزيونية أن "سفينة الشحن ماري خرجت عن السيطرة لسبب غير معروف أثناء إبحارها في بحر مرمرة. واصطدمت السفينة التي بدأت في الانجراف بسفينة الشحن الأخرى أريل 4".

وتم إرسال مجموعات الأمن الساحلية إلى المنطقة. وقدم الطاقم تقريرا عن الحادث.



ولفتت القناة التلفزيونية إلى أنه "بعد ذلك واصلت السفينتان رحلتهما. دون وقوع إصابات".