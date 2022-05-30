بعد غياب طويل... دنيا سمير غانم تعود إلى الفن بمسرحية!

وفي التفاصيل، تحمل المسرحية عنوان «روحي أنا» من كتابة كريم سامي وإخراج أوتاكا. ويشاركها البطولة عدد من النجوم أبرزهم: علي ربيع وشيماء سيف وبيومي فؤاد ومحمود حافظ.وتجري المفاوضات لاختيار المسرح الذى ستعرض على خشبته المسرحية.في سياق متّصل، تنتظر غانم عرض فيلمها "تسليم أهالي" ، الذي ترددت شائعات بشأن عرضه في عيد الأضحى المقبل.ويعتبر هذا العمل أول بطولة مطلقة لها في عالم السينما بعد آخر أعمالها "لف ودوران" أمام النجم أحمد حلمي.

هذا تنتظر عرض مسلسل "العالم الموازي" الذي كان من المقرر عرضه في رمضان الماضي، وقال منتجها هشام جمال إن المسلسل يضم 15 حلقة فقط وكان يمر بظروف صعبة خلال تلك الفترة.

إلى ذلك، احتفلت غانم بوصول عدد متابعيها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، لـ14 مليون متابع مؤخرًا.

ونشرت صورة للمناسبة معتبرةً فيها أنهم مصدر دعمها.

