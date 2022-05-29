انت الان تتابع خبر بعد تهديد بوجود قنبلة.. إخلاء مقر صحيفة أوروبية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت صحيفة "كورير" اليومية الصربية أنه تم إخلاء مكاتب الصحيفة بسبب تهديد بوجود قنبلة.
ووفقا للصحيفة، فقد وصلت رسالة التهديد إلى مكتب التحرير في حوالي الساعة 21:00 بالتوقيت المحلي في المبنى الذي يقع فيه مكتب التحرير، وتم إجلاء جميع الموظفين.
وتتلقى مختلف المؤسسات في صربيا وفي الآونة الأخيرة تهديدات حول وجود قنابل فيها. وبسبب ذلك، تم إخلاء عشرات المدارس ومراكز التسوق والمسابح في العاصمة، ونقلت عدد من المؤسسات التعليمية طريقة عملها إلى الدراسة عبر الانترنت.
وتتلقى مختلف المؤسسات في صربيا وفي الآونة الأخيرة تهديدات حول وجود قنابل فيها. وبسبب ذلك، تم إخلاء عشرات المدارس ومراكز التسوق والمسابح في العاصمة، ونقلت عدد من المؤسسات التعليمية طريقة عملها إلى الدراسة عبر الانترنت.