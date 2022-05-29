توضيح لتعبئة الغاز بشأن انهيار المطعم في بغداد

وقال اعلام الشركة في بيان، "نشرت بعض المواقع الإلكترونية صباح هذا اليوم الأحد صوراً وفديوهات لمطعم في بغداد وقد إنهار بشكل كامل وادعت ان سبب الإنهيار هو خلل في منظومة الغاز".

وأضاف أن "الشركة العامة لتعبئة وخدمات الغاز تود ان تبين ملابسات الحادث حيث قام صاحب (مطعم ليلى) بتأسيس شبكة غاز غير نظامية ودون علم وإشراف وزارة النفط المتمثلة بالشركة العامة لتعبئة وخدمات الغاز الجهة المسؤولة حصراً عن مد شبكات الغاز للبنايات السكنية والتجارية والمطاعم ضمن المواصفات العالمية والتي تضمن سلامة المبنى والمواطنين ادى ذلك لوقوع الحادث".