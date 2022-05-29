'أغاتا' يقترب.. تحذيرات من شدة قوته في هذه الدولة

وكان "أغاتا" وهو من الفئة 1 على مقياس سافير - سيمبسون الذي يشمل خمس درجات، على بعد 320 كيلومترا غرب بويرتو أنغيل في المكسيك وهو مصحوب برياح بلغت سرعتها القصوى 120 كيلومترا في الساعة، ويتحرك باتجاه الشمال الغربي بسرعة ستة كيلومترات في الساعة تقريبا.ويتوقع أن يتحول الإعصار وهو الأول لهذا الموسم في المحيط الهادئ، إلى الشمال الشرقي في وقت لاحق الأحد ليواصل مساره ببطء حتى مساء الاثنين.

وجاء في تقرير المركز الوطني الأمريكي للأعاصير "بناءً على المسار المتوقع سيقترب أغاتا من الساحل الجنوبي للمكسيك في وقت لاحق الأحد على أن يضرب اليابسة الاثنين".

وقالت هيئة الأرصاد الوطنية المكسيكية إن الإعصار سيسبب أمطارا غزيرة في مناطق بولايتي تشياباس وأواكساكا (جنوب) وكذلك في مناطق بولايتي غيريرو وتاباسكو المجاورتين (جنوب شرق).



كما ستُسبّب الرطوبة الآتية من خليج المكسيك والبحر الكاريبي، بهطول أمطار غزيرة في ولايات كامبيتشي وكينتانا رو وفيراكروز ويوكاتان على الساحل الشرقي للبلاد.

وحذرت الهيئة من أن "هطول الأمطار قد يسبب انزلاقات للتربة وارتفاع منسوب الأنهار فضلا عن الفيضانات".

وتتعرض المكسيك سنويا للأعاصير المدارية على سواحلها المطلة على المحيطين الهادئ والأطلسي، عادة بين شهري مايو ونوفمبر.