انت الان تتابع خبر دولة عربية تسجل 3 إصابات جديدة بـ'جدري القردة' والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت دولة الإمارات، اليوم الأحد، تسجيل إصابات جديدة بمرض "جدري القردة".
وقالت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، في بيان، إنه تم "تسجيل 3 حالات جديدة لـجدري القردة في الدولة".
ودعت الوزارة، أفراد المجتمع "بضرورة اتباع إجراءات السلامة والوقاية الصحية كافة وأخذ التدابير الوقائية عند السفر و التجمعات و تجنب السلوكيات غير الآمنة وغير الصحية".
وفي 24 من الشهر الجاري، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات، عن رصد أول حالة لجدري القردة في الدولة.
ودعت الوزارة، أفراد المجتمع "بضرورة اتباع إجراءات السلامة والوقاية الصحية كافة وأخذ التدابير الوقائية عند السفر و التجمعات و تجنب السلوكيات غير الآمنة وغير الصحية".
وفي 24 من الشهر الجاري، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات، عن رصد أول حالة لجدري القردة في الدولة.