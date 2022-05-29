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دولة عربية تسجل 3 إصابات جديدة بـ'جدري القردة'

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت دولة الإمارات، اليوم الأحد، تسجيل إصابات جديدة بمرض "جدري القردة".
وقالت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، في بيان، إنه تم "تسجيل 3 حالات جديدة لـجدري القردة في الدولة".

ودعت الوزارة، أفراد المجتمع "بضرورة اتباع إجراءات السلامة والوقاية الصحية كافة وأخذ التدابير الوقائية عند السفر و التجمعات و تجنب السلوكيات غير الآمنة وغير الصحية".


وفي 24 من الشهر الجاري، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات، عن رصد أول حالة لجدري القردة في الدولة.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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