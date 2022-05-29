دولة عربية تسجل 3 إصابات جديدة بـ'جدري القردة'

وقالت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، في بيان، إنه تم "تسجيل 3 حالات جديدة لـجدري القردة في الدولة".

ودعت الوزارة، أفراد المجتمع "بضرورة اتباع إجراءات السلامة والوقاية الصحية كافة وأخذ التدابير الوقائية عند السفر و التجمعات و تجنب السلوكيات غير الآمنة وغير الصحية".



وفي 24 من الشهر الجاري، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات، عن رصد أول حالة لجدري القردة في الدولة.