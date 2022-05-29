الارشيف / اخبار العالم / اخبار العراق

عداء عراقي يخطف ميدالية ذهبية في بطولة دولية

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر عداء عراقي يخطف ميدالية ذهبية في بطولة دولية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان -

2022-05-29 | 18:36

عداء عراقي يخطف ميدالية ذهبية في بطولة دولية

المصدر:

1,275 مشاهدة

خطف العداء ياسر حسين علي ذهبية سباق 400م في بطولة "الإمام الرضا" التي تقام منافسات في مدينة مشهد الإيرانية.
وقطع ياسر المسافة بزمن بلغ 46،33 ثانية ليحل اولاً في السباق ويخطف اول الذهبيات العراق في البطولة.

وسبق وأن خطف زميله حسين ثامر برونزية رمي المطرقة في أفتتاح منافسات اليوم الأول من البطولة.

وتقام البطولة بمشاركة عدد من الدول الآسيوية والعربية.

» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا