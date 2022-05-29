عداء عراقي يخطف ميدالية ذهبية في بطولة دولية

وقطع ياسر المسافة بزمن بلغ 46،33 ثانية ليحل اولاً في السباق ويخطف اول الذهبيات العراق في البطولة.

وسبق وأن خطف زميله حسين ثامر برونزية رمي المطرقة في أفتتاح منافسات اليوم الأول من البطولة.

وتقام البطولة بمشاركة عدد من الدول الآسيوية والعربية.