انت الان تتابع خبر عداء عراقي يخطف ميدالية ذهبية في بطولة دولية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2022-05-29 | 18:36
المصدر:
1,275 مشاهدة
خطف العداء ياسر حسين علي ذهبية سباق 400م في بطولة "الإمام الرضا" التي تقام منافسات في مدينة مشهد الإيرانية.
وقطع ياسر المسافة بزمن بلغ 46،33 ثانية ليحل اولاً في السباق ويخطف اول الذهبيات العراق في البطولة.
وسبق وأن خطف زميله حسين ثامر برونزية رمي المطرقة في أفتتاح منافسات اليوم الأول من البطولة.
وتقام البطولة بمشاركة عدد من الدول الآسيوية والعربية.
» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا