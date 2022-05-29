تفاصيل جديدة عن الضربة الجوية في ديالى

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، انه "بعد الضربه الجويه تم العثور على خمس مضافات وجثه احد الدواعش مفجرا نفسه من الضربه وإلقاء القبض على آخر، وتم جلبه إلى الفرقه قاطع المسؤولية لواء ٥٣".

وكانت خلية الإعلام الأمني، اعلنت في وقت سابق عن "تنفيذ ضربتين جويتين بواسطة طائرات F_16 العراقية، اسفرتا عن قتل 3 إرهابيين وجرح اخر وتدمير كهف في منطقة زرلوك بجبال حمرين ضمن قاطع عمليات ديالى".