مطاردة 'بوليسية' لمبتز في شوارع بغداد

وقالت الوكالة في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "امرأة استنجدت باحدى سيطرات فوج طوارئ بغداد الحادي عشر وبينت وجود شخص يقوم بتهديدها وابتزازها بصور تعود لها عن طريق السوشل ميديا بالشارع القريب من السيطرة حيث تم مناداته للتوقف والاستعلام منه وفي هذه الاثناء لاذ بالفرار حيث تم مطاردته راجلة داخل الشوارع والازقة واستمرت المطاردة الى ان وصل المتهم الى شارع محمد القاسم قاطعا منطقة زيونة".وأضافت، أنه "تم القاء القبض عليه وبحوزته موبايل عدد ٢ حيث قام برمي احد الاجهزة وادعى عدم عائديته له وبعدها اعترف صراحة بقيامه بابتزاز السيدة وان الهاتف الذي قام برميه يعود له".

وأشارت إلى أنه "تم اصطحابه الى مركز الشرطة مع الهاتف والمشتكية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وفق القانون".

