الكشف عن سبب الفوضى في صلاح الدين.. ما الذي أراده المحافظ المقال!

وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "المحافظ المقال عند صدور أمر إقالته غلق مكتبه الخاص وأخذ مفاتيح المكتب، ولم يفتح حتى الآن".

وأضاف، أن "المحافظ المقال حاول من خلال الفوضى التي احدثها اليوم، دخول المكتب فقط حيث توجد أوراق مهمة ممكن أن تدينه أمام مجلس القضاء الأعلى".



وأكد المصدر، أن "يوم غد يُفتح المكتب بحضور القضاء ومستشارين قانونيين وتشكيل لجنة لتفتيش المكتب".

وفي وقت سابق من اليوم، افاد مراسل السومرية، بأن محافظ صلاح الدين المقال حاول الدخول لمبنى المحافظة رغم اقالته من منصبه الاسبوع الماضي.

واضاف ان "القوات الامنية قامت باغلاق جميع ابواب المحافظة بـ"كتل كونكريتية" بعد اصرار المحافظ المقال على الدخول رفقة قوة مسلحة"، مشيرا الى انه "تم حجز الموظفين والمراجعين داخل مبنى المحافظة حفاظاً على سلامتهم".



وفي الأسبوع الماضي، صوت مجلس النواب بالأغلبية المطلقة على إقالة محافظ صلاح الدين عمار جبر الجبوري وذلك بتوصية من اللجان التحقيقية في مجلس الوزراء التي شخصت سوء إدارة في المحافظة ووجود هدر للمال العام.