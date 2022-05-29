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يبدو انه الرحيل.. ماني يوجه رسالة مؤثرة لعشاق ليفربول

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بغداد - ياسين صفوان -

2022-05-29 | 16:31

يبدو انه الرحيل.. ماني يوجه رسالة مؤثرة لعشاق ليفربول

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وجه مهاجم نادي ليفربول الانجليزي، السنغالي، ساديو ماني، اليوم الاحد، رسالة لجماهير فريقه، ومدربه الألماني يورغن كلوب، عقب الهزيمة في .
وقال ماني في تصريحات نقلها موقع "فوتبول لندن" الإنجليزي،: "نشعر بالإحباط، كانت مباراة خادعة، أود أن أشكر الجماهير التي كانت رائعة كالعادة".

واضاف: "أريد أن أشكرهم على كل شيء، وأن أشكر المدرب كلوب وأتمنى لهم كل النجاح في العالم".


وجاءت رسالة ماني لتبدو وداعية لليفربول ومدربه، خاصة في ظل التقارير التي سبقت لقاء ، بشأن اقترابه من بايرن ميونخ الألماني، ليزيد أحزان أنصار "الريدز".

وزعمت بعض المصادر أن قيمة الصفقة ستبلغ 30 مليون يورو، بالإضافة إلى المتغيرات، وأن المهاجم السنغالي كان ينتظر خوض النهائي لحسم مستقبله.

وينتهي عقد ماني مع ليفربول في صيف 2023، ولم يصل الطرفان إلى اتفاق بشأن التجديد حتى الآن.

سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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