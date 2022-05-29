انت الان تتابع خبر تألق عراقي في بطولة العالم للمواي تاي والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2022-05-29 | 16:16
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حقق لاعبو المنتخب الوطني العراقي للعبة المواي تاي القتالية، نتائج مشرفة في بطولة العالم المقامة في إمارة أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وفي أول نزالات اليوم الثاني حقق المنتخب العراقي الانتصار على المنتخب الليبي عن طريق اللاعب أيوب علي بوزن 57 كغم.
وفي النزال الثاني، تمكن اسد الرافدين مصطفى التكريتي، من تحقيق الانتصار على المنافس الاسباني أيدي رافييل بوزن 81 كغم.
وسبق وان حقق العراق فوزين أمس عن طريق اللاعبين حسين غيلان بتغلبه على منافس جزائري واللاعب عمار ياسر بتغلبه على لاعب أوزبكي.
وفي النزال الثاني، تمكن اسد الرافدين مصطفى التكريتي، من تحقيق الانتصار على المنافس الاسباني أيدي رافييل بوزن 81 كغم.
وسبق وان حقق العراق فوزين أمس عن طريق اللاعبين حسين غيلان بتغلبه على منافس جزائري واللاعب عمار ياسر بتغلبه على لاعب أوزبكي.
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