الأمن النيابية: قانونا المخابرات والامن الوطني سيران النور قريباً

بغداد - ياسين صفوان - أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية النائب المستقل علي الساعدي، السبت، عن قرب إقرار قانوني المخابرات والامن الوطني.

وقال الساعدي في بيان، "قانون جهاز المخابرات وقانون جهاز الامن الوطني من اولى مهام اعمال لجنة الامن والدفاع النيابية وسيرى النور قريباً بعد تعثر اقراره على مدى الدورات السابقة".

وأضاف "سنعمل على ان يكون باثر رجعي ضمانة لحقوق الشهداء والجرحى وانصافاً لهم وتكريماً لمواقفهم البطولية".