تأجيل انطلاق مباراة ريال مدريد وليفربول

أعلنت وكالة "رويترز"، السبت، عن تأجيل نهائي دوري الأبطال بسبب الوصول المتأخر لبعض المشجعين.

وقالت الوكالة أن "تأجيل نهائي دوري الأبطال بين ليفربول وريال لمدة 15 دقيقة". الى ذلك افادت وكالة "أ ب" بـ"تسجيل حالات عنف بين المشجعين خارج استاد دو فرانس قبيل نهائي دوري أبطال أوروبا".

وفي السياق ذاته، أفاد موقع "سكاي نيوز عربية"، أن "الأمن الفرنسي اعتقل مشجعين اقتحموا ملعب نهائي دوري أبطال أوروبا دون تذاكر".