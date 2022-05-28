انت الان تتابع خبر نائب عن ديالى يحذر من 'خطر كبير' يداهم المحافظة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365/ بغداد

حذر النائب عن محافظة ديالى همام التميمي، اليوم السبت، من خطر كبير تعيشه المحافظة نتيجة شحة المياه، مشيرا الى ان هناك قضائين مهددين بالتهجير بسبب شحة المياه خصوصا اننا نقترب من فصل الصيف اللاهب.

